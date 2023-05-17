İzmir’de korkunç olay: Kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmir İnkılap Mahallesi Buca Şirinyer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, taraflar birbirine girdi.

Arbede sonrasında İbrahim Akgül vücuduna 8 bıçak darbesi alarak ağır şekilde yaralandı. Kavgayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akgül'ü ambulansa alarak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Akgül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, M.A. ve A.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.