  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de bir lokanta alevlere teslim oldu

İzmir'de bir lokanta alevlere teslim oldu

İzmir Karşıyaka'da çarşı içinde bulunan bir lokantada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı bilgisine ulaşıldı.

İHA

18.05.2023, 15:33 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023, 16:43

İzmir’de bir lokanta alevlere teslim oldu

İzmir'de, öğle saatlerinde Karşıyaka Çarşısı'nda kebapçılık yapan işyerinde yangın meydana geldi. İşyerinin içerisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Yangın üst katlara sıçrarken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan alanın üstünde bulunan işyerlerine ve lokantaya müdahale etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı belirtildi.

Lokantada ise büyük maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı binada yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA