Menemen’de Çilek Festivali yarın başlıyor

20-21 Mayıs tarihlerinde "Çilek Tadında Festival" sloganıyla düzenlenecek olan festivale vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Üretici ve tüketiciyi direkt buluşturacağımız festivalimiz için, geçen yıl olduğu gibi yine çok güzel ve özel bir program hazırladık. Emiralem Gençlik Merkezi ve Düğün Salonu'nu da açacağımız festivalimizde ünlü sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra Yeşilçam aktör ve aktrisleri de Emiralem'de olacak. Çilek kokumuz tüm İzmir'i etkisi altına alacak. Tüm hemşehrilerimizi, güzel İzmirimizin ve ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı Menemen'deki birbirinden renkli görüntülerin ve yarışmaların olacağı Emirâlem Çilek Festivalimize bekliyoruz" dedi.

Menemen'de, bu yıl 13'üncüsü gerçekleşecek olan Emiralem Çilek Festivali heyecanı yaşanıyor. 20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde; çocuk atölyelerinin yanı sıra, 'En Güzel Çilek Bahçesi', 'En Güzel Çilek', 'En Güzel Çilekli Pasta' yarışmaları gerçekleştirilecek. Yöre halkı, kurulan üretici pazarında iki gün boyunca çileklerini görücüye çıkaracak. Festival korteji, 20 Mayıs Cumartesi Günü saat 17.00'da düzenlenecek. Emiralem Dörtyol Kavşağı'nda başlayacak olan kortej, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sona erecek. Menemen Belediyesi'nin Emiralem'e kazandırdığı, düğün salonu, gençlik merkezi ve oyun parkı da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

FESTİVALDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Festival programı kapsamında ünlü isimler de çilek diyarı Emiralem'e gelecek. Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar gibi Yeşilçam'ın birbirinden değerli isimleri, cumartesi günü düzenlenecek söyleşide sevenleri ile buluşacak. Hemen ardından ise sevilen şarkıcı Sinan Akçıl, en güzel şarkılarını festival ziyaretçileri ile söyleyecek. Pazar günü ise düzenlenen yarışmaların ödül töreninin ardından Merve Özbey, şarkıları ile festival coşkusunu doruğa taşıyacak.

ÇİLEK KOKUSU İZMİR'İ SARACAK

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, festival öncesi Emiralem halkı ve festival komitesi ile bir araya geldi. Yöre halkı ile festivalle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bir program gerçekleştireceklerini ifade etti. Bereketli Menemen Ovası'nda çok önemli tarım ürünleri yetiştiğine dikkat çeken Pehlivan, "Bu tarım arazileri içerisinde Emiralem bölgemizde kendisine has kokusu ve tadıyla yetişen çilek, en değerli ürünlerimizden biri. Bu yıl 2 bin dönüm alanda 10 bin ton Çilek hasatı gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bu kapsamda hem bölge üreticisine sahip çıkmak hem çileğimizin tanıtımına katkıda bulunmak hem de üretici ve tüketiciyi aynı bölgede buluşturmak için 20-21 Mayıs tarihlerinde Emiralem Çilek Festivalimizi gerçekleştireceğiz. 'Çilek Tadında Festival' sloganıyla 13. kez düzenleyeceğimiz festivalimizde üretici, esnaf ve vatandaşımızın yüzü gülecek. Cadde ve sokaklarımız, iki gün boyunca çocuk atölyeleri, mutfak tadımları, müzik dinletileri ve ünlü isimlerin katılacağı söyleşi ve konserlerle renklenecek. Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu çilek diyarı Emiralem'e bekliyorum" diye konuştu.