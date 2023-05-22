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Haberler İzmir Yeşilçam sanatçıları Çilek Festivali’nde

Yeşilçam sanatçıları Çilek Festivali’nde

Menemen Belediyesi tarafından 13.’sü düzenlenen Emiralem Çilek Festivali, çilek kokuları eşliğinde coşkulu başlangıç yaptı. Renkli festivale, Yeşilçam’ın ünlü oyuncuları Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Engin Çağlar da katıldı.

22.5.2023

Gazete

Yeşilçam sanatçıları Çilek Festivali’nde
Kendine has tadı ve kokusu ile meşhur olan, Menemen ilçesinin Emiralem bölgesinde yetişen çilekler, hasat edilmeye başlandı. Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Emiralem Çilek Festivali ise renkli görüntülere sahne oldu.



Usta sanatçılar Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Engin Çağlar'ın da katıldığı festivalde, 7'den 70'e İzmirliler kortej oluşturdu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, meşhur Emiralem çilekleri için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını da açıkladı. Başkan Pehlivan, "Emiralem'imizin çileği, mis gibi kokusu ve eşsiz lezzeti ile Türkiye'ye duyurulması gereken bir ürün. Bugüne kadar doğru tanıtılmadığını düşünüyorduk. Geçen yıl düzenlediğimiz festivalde 200 bin katılımcı vardı. Bu yılki festival katılımcılarının yaklaşık 400 bin olacağını düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşacağız gibi görünüyor" dedi.

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