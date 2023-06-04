İzmirli öğrencilerin yazdığı kitapla yaralar sarılacak

İZMİR'İN Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu öğrencileri tarafından kaleme alınan "Öykü Sandığından İnciler" isimli kitaptan elde edilen gelir, deprem bölgesindeki kardeş okullara gönderilecek. Öğrencilerin yazdığı 32 öyküden oluşan kitap için imza günü etkinliği düzenlendi.

KİTAP satışından elde edilen gelirin, deprem bölgesindeki kardeş okullara gönderileceği belirtildi.

Okulda gerçekleştirilen etkinliğe Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de katıldı. Burada konuşma yapan Okul Müdürü Berkan Çetin, 5 yıl önce "Ailem ve Okuyorum" projesi ile başlatılan sürecin bugüne kadar çeşitli projelerle devam ettiğini söyledi. Başlatılan kampanya her kesimden takdir ve övgü aldı.