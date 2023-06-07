CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu partisinin seçim hezimetini aklamak, İzmir'de de oy oranlarını yükselttiklerini anlatmak için 'Seçim sadece İzmir'de olsa Kılıçdaroğlu kazanırdı' şeklindeki evlere şenlik açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar, "Yani boş koltuk olsa o yine kazanır İzmir'de" diyerek Aslanoğlu'nun açıklamasını tiye aldı.

HEZİMETLERLE TARİHE GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2,5 milyon oy fazlası ile kazandığı seçimin ardından gözler CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda 14 ve 28 Mayıs'taki genel seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, siyasi kariyeri boyunca kaybettiği seçimlerle tarihe geçen Kılıçdaroğlu'na en büyük desteğin İzmir'den geldiğine dikkat çekerek, "Seçim İzmir'de olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı" ifadelerini kullandı. CHP'li Aslanoğlu'nun Karadeniz fıkralarını aratmayan açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

'UFKUMUZU AÇIYORSUNUZ'

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte tarihi hezimetin hemen ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Aslanoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına da, "Biz senden razıyız Sayın Genel Başkanım. Yorgunluk bilmeden çalışmanız, birleştirici ruhunuz, her koşulda sakinliğiniz, kimsesizlerin kimsesi nasıl olunur? Ne çok şey öğrendim sizden. Varolun, ufkumuzu açıyorsunuz" notunu düşmüştü.

'ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA'

CHP'li Aslanoğlu'nun açıklamasına yapılan bazı yorumlar şöyle;

zumzum1453: "Şaka gibi açıklama. Özerklik yapın madem. İzmir ülke olsun."

esreftanyel: "Boş muhabbet."

goktugoguz00: "İzmir ülke diyecekti konuşma bitti."

laviniamirage: "Halamın bıyıkları olsa amcam olurdu."

nuraycan35: "Kafalar güzel." t

urkogluhakan: "Aslanoğlu alkolü bırakmış herhalde kafayı bizle buluyor."

nesesoylu2023: "Gerçekleri gene göremiyorsunuz. Türkiye sadece İzmir'den ibaret değil."

Furkankirmizialtin: "Şaka mı yapmış arkadaş."

olgacangursoy: "İzmir'e CHP'den RTE'yi aday göster, o bile kazanır."

adnankaraaslan9929: "İnsan size neresi ile gülsün, hiç mi akıllarını başlarına almazlar."

ozzcet: "Yani boş koltuk olsa o yine kazanır İzmir'de"

selekmesut020: "Tembel ekip. Çalışmadınız. Yattınız. İzmir her zaman kendini kurtarır ama siz böyle saçmaladıkça halk hizmet için AK Parti'ye kerhen de dönerse şaşmayın. Aliağa'da CHP nasıl kaybetti. Biraz ders alın."

ddserz025: "Zaten size göre sadece İzmir var. Az kaldı reis İzmir'i aldığı zaman merak ediyorum ne açıklama yapacaksınız."

mehmetatas85: "Avuntular işte"

sevgiersen: "Kendilerini böyle avutabiliyorlar ne yapsınlar. Kaybettiklerini hala unutamıyorlar."