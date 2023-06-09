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Haberler İzmir Bergama’da korkunç cinayet

Bergama’da korkunç cinayet

9.6.2023

Gazete

Bergama’da korkunç cinayet
İzmir'in Bergama ilçesinde bir çiftlik evine gelen 2 kişi, evde bulunan 2 kişiyi vurdu. Türkmenistan asıllı Nobat Geldi isimli çoban öldürülürken, S.Ü. ağır yaralandı. Olay saat 02.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırganlar çiftlik sahibini telefonla arayarak çiftliğe gelmesini söyledi. Eve gelen N.D. saldırganların elinden kurtularak dağlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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