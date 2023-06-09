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İzmir'de korkunç olay! Eşini öldürüp intihar etti

İzmir'de dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olay yürekleri ağza getirdi. Alınan bilgiye göre 2 çocuğunun annesini pompalı tüfekle öldüren koca, daha sonra da intihar etti.

DHA

09.06.2023, 11:46 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 11:52

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 1057 Sokak No 5'te silah sesi duyuldu.

İzmir’de korkunç olay! Eşini öldürüp, intihar etti

Alınan bilgiye göre TIR şoförü Mustafa Yılmaz, bir tekstil atölyesinde çalışan eşi, 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz'a henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

İzmir’de korkunç olay! Eşini öldürüp, intihar etti

Yılmaz, ardından da aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir’de korkunç olay! Eşini öldürüp, intihar etti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa ve Nermin Yılmaz çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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