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Haberler İzmir Soyer’in gemisi karaya oturdu

Soyer’in gemisi karaya oturdu

İzmir Körfezi'nde görülmemiş bir olay yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kenti kaderine terk ettiği, dün yaşanan bir olayla tescillendi. İZDENİZ filosunda yer alan Fethi Sekin Feribotu, temizlik yapılmadığı için sığlaşma sorunu yaşanan Körfez'de BOSTANLI-ÜÇKUYULAR arasında karaya oturdu.

ERHAN GÜLENÇ

9.6.2023

Gazete

Soyer’in gemisi karaya oturdu

Başkan Tunç Soyer'in sürekli yüzme sözü verdiği Körfez'de feribotların bile ilerleyemez hale gelmesi kirliliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Şehit Polis Fethi Sekin'in adını taşıyan feribot, rıhtımın yaklaşık 400 metre açığında çamura saplandı. Manevra hakimiyetini kaybeden feribot, yapılan kurtarma çalışmasının ardından iskeleye yanaştı.

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna dahil ettiği Fethi Sekin Feribotu, Bostanlı-Üçkuyular arasında çamura saplanarak karaya oturdu.

İçinde şans eseri yolcu ve araba bulunmayan feribot, yapılan çalışmanın ardından rıhtıma çekildi. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, geminin kirlilik yüzünden karaya oturduğunu söyledi.

TEMİZLİK YAPILMADI
DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar ise sebebin kirlilik olmadığını ancak akıntılar sonucu oluşan alüvyon yığılmasının belirli periyotlarla temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Yaşar, "Bu olayda belediyenin büyük sorumluluğu var. Çünkü belediye belirli periyotlarla Körfez'de bu tür olaylar yaşanmaması için batimetre denilen derinlik analizlerini yaptırmalıydı" dedi.

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