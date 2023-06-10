Kalın bağırsak kanserinde Robotik Cerrahi teknolojisi

İzmir Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzm. Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, tüm kanser türleri arasında görülme sıklığı 3'üncü sırada bulunan kolorektal (kalın bağırsak) kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu, Kolorektal kanserinin erken evrede tespit edilmesi için 45 yaşından sonra kadın erkek herkesin mutlaka kolonoskopi yaptırması gerektiğini dile getirdi. Erken teşhisin tedavi sürecini olumlu etkilediğini ifade eden Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu "Kolorektal kanseri, eğer polipken yani henüz kanserleşmemişken teşhis edilirse, tedavi başarısı çok daha yüksek seviyede olmaktadır. Eğer kanser geliştiyse bu ameliyatı açık ve kapalı yöntemlerle yapabiliyoruz.



BİRÇOK AVANTAJI VAR

Kapalı yöntemde, Laparoskopik ve Robotik cerrahi yöntemlerini başarıyla uyguluyoruz. Ege bölgesinde bu alanda önemli deneyime sahip hekimlerden birisi olarak kalın bağırsağın sağ tarafında görülen kolon kanserinde, Robotik Sağ Hemikolektomi (kalın bağırsağın sağ tarafının alınması) yöntemi uyguluyoruz" dedi. Robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere birçok avantaj sağladığını söyleyen Op. Dr. Çavdaroğlu şu bilgileri verdi: "Hem hasta hem de cerrah için avantajları olan robotik cerrahide, el bileğini model almış kollar yardımıyla yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde cerrahi müdahale yapılmaktadır" dedi.

DİĞER