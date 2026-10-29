Haberler İzmir İzmir'de 5 yıllık hedef açıklandı! İzmir'de asıl tehlike deprem değil: O binalar mercek altında... İzmir'de 5 yıllık hedef açıklandı! İzmir'de asıl tehlike deprem değil: O binalar mercek altında... İzmir'de deprem gerçeği bir kez daha gündemde! Kent genelinde 1 milyonu aşkın yapı bulunurken yapı stokunun yaklaşık yarısının sorunlu olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, İzmir'in henüz depreme hazır olmadığını vurgularken önümüzdeki 5 yıl için dikkat çeken bir hedef ortaya koydu. Peki, İzmir'i hangi tehlikeler bekliyor? AA









İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 bina tamamen yıkılırken 117 kişi hayatını kaybetti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Sözbilir, 6,6 büyüklüğündeki depremin 6. yıl dönümünde, AA muhabirine, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Depremin en çok Bayraklı ve Bornova'da etkili olduğunu anımsatan Sözbilir, o günden itibaren kent genelinde yapı stokuyla ilgili çalışmaların daha çok hız kazandığını belirtti.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE YAPI STOKU!



Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesinin Deprem Master Planı çalışmalarını başlattığını bildirerek, şöyle konuştu:



"Burada fayların özellikleri hem bunların il düzeyindeki etkileri, denizaltındaki faylar çalıştığı zaman tsunami tehlikesinin ne şekilde etkili olacağı, yapı stokunun ne gibi özelliklere sahip olduğunu, hangi depremde hangi yapı stokunun zarar göreceği önceden belirlenmiş olacak ve önlem alma şansımız olacak. Yapı stoku ilçe ilçe yapılıyor. Seferihisar ve Balçova daha önce yapılmıştı. Yakın dönemde Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka gibi ilçelerde yapı stoku envanteri çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm ilçe yapı stoku envanterinin çıkarılması hedefleniyor. Yapılan çalışmalarda 1 milyonun üzerinde bir yapı stoku olduğu biliniyor. Yüzde 50 civarındaki yapı stokunun problemli olduğu düşünülebilir."