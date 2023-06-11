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Haberler İzmir İzmir’de yağ fabrikasında korkutan yangın! Büyük hasar oluştu

İzmir’de yağ fabrikasında korkutan yangın! Büyük hasar oluştu

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın, büyük paniğe neden olurken, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA

11.06.2023, 12:22

İzmir’de yağ fabrikasında korkutan yangın! Büyük hasar oluştu

İzmir Aliağa'daki korkutan yangın, sabah 05.00 sıralarında Çoraklar Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesi içerisinde bulunan bir nebati yağ fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın hızla yayılmaya başladı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 3 saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü.



Yangında, dumandan etkilenen fabrika bekçisi hastaneye kaldırıldı. Yangında 1 tır ve 1 kamyon kullanılamaz hale gelirken, fabrika ise büyük hasar gördü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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