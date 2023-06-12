İzmir’de pompalı dehşeti! Korkunç görüntüler kamerada

İxzmir Konak'ta yaşanan olay, 10 Haziran akşamı saat 20.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.H. (17) ile B.M. (23), husumetli olduğu ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişiyle karşılaştı. Bu esnada B.H., bir ambalaja sarılı olarak yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartarak karşı gruba ateş açtı. Diğer grup ise kendilerine ateş eden grubun üzerine koşarak yürüyünce B.H. ve B.M. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokakta bulunan ve saçmaların isabet ettiği araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.





KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay, sokaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde, merdivenlerden sokağa gelen gruptan B.H.'nin bir ambalaja gizlediği pompalı tüfeğini çıkartıp karşı gruba ateş ettiği, karşı grubun kendisini kovalamaya geldiğinde kaçtığı ve kovalayan gruptaki bir kişinin elinde pala olarak tabir edilen bıçağın olduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca pompalı tüfekten çıkan saçmaların sokakta bulunan otomobile isabet ettiği anlar da yer aldı.





SALDIRGAN GRUP YAKALANDI

Olayın ardından görgü tanıkları ve kameralardan araştırma yapan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırgan gruptaki B.H. ve B.M., olaydan kısa zaman sonra İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.