Saygılı’dan ‘Onur Haftası’ tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' adı altında düzenlediği programa tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saygılı, "İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' adı altında LGBT propagandasını meşrulaştıran etkinlikleri desteklemesi, onur ve ahlak anlayışlarının gerçek anlamda sorgulanması gerektiğini gözler önüne sermiştir" ifadelerine yer verdi.

BOZGUN CİNSİYETÇİLİK

Saygılı sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletin, milletin adaletini temsil eden kamu niteliğindeki bir kurumun, bozgun cinsiyetçiliği körüklemesini kabul etmek mümkün değil! Baronun, dini ve toplumsal ahlaki değerlerle aile birliğini yerle bir etmeyi; dolayısıyla vatan ve millet bütünlüğümüzü hedef alan bu sapkınlık eylemlerine ortak olmalarının tek izahı; haddini aşmak, ahlâk erozyonuna basamak olmaktır."