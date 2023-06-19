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Haberler İzmir İzmir'de kedi-köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi

İzmir'de kedi-köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Çin'den kedi-köpek maması ambalajında vücut geliştirme hormon ilaçları ile kilo aldırıcı ve kilo verdirici ilaçlar üreten şüpheliler yakalandı. Bu ürünleri Türkiye'nin her noktasına gönderdiği tespit edilen şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

19.06.2023, 11:15

İzmir’de kedi-köpek maması ambalajında sahte vücut geliştirme ilaçları ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de 2 şüphelinin Çin'den kedi- köpek maması ambalajında hammadde getirip, bu hammaddeyi sağlıksız koşullarda işleyerek vücut geliştirmek için kullanılan ilaç, kilo aldırıcı ile kilo verdirici ilaç haline getirdikten sonra ünlü markaların ambalajlarıyla sattıklarını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 15 Haziran'da Konak, Bornova, Kemalpaşa, Gaziemir ve Selçuk ilçelerinde bulunan 4 ev, 2 depo 2 araç 2 iş yeri ve havalimanında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 197 bin sahte vücut geliştirme hapı, 7 kilo 438 gram toz steroid, 8 bin 815 adet paketleme malzemesi, bin 814 adet şişeli ilaç, 25 elektronik emtia ürünü, 24,5 litre sıvı hammadde, 6 imalat malzemesi, 1 su altı dron ve 1 adet kolon ve kiriş direnci ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyonda G.İ. ve A.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte ilaçların, kargoyla Türkiye'nin her noktasına gönderildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

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