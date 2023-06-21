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Haberler İzmir Engelci zihniyet iş başında! CHP’li belediyeler Seferihisar’da TOKİ’ye karşı çıkıyor

Engelci zihniyet iş başında! CHP’li belediyeler Seferihisar’da TOKİ’ye karşı çıkıyor

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) İzmir Seferihisar'da yapmayı planladığı 523 konutluk proje için İzmir Valiliğine yaptığı ÇED başvurusuna İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi olumsuz görüş verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Valiliğe sunduğu görüş yazısında 'ilçede yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yok' derken CHP'li Seferihisar Belediyesi ise toplu konut projesine 'Golf sahası alanında kalıyor' diyerek karşı çıktı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İzmir Valiliği 'ÇED gerekli değildir' kararı alarak, Büyükşehir ve Seferihisar Belediyesinin engelleme çabalarını sonuçsuz bıraktı ve projenin önünü açtı.

SABAH

21.06.2023, 12:07

Engelci zihniyet iş başında! CHP’li belediyeler Seferihisar’da TOKİ’ye karşı çıkıyor

İzmir Örnekköy'de yapımını sürdürdüğü toplu konutların geçtiğimiz günlerde eksik demir ve hatalı beton imalatı nedeniyle mühürlenmesi ile büyük bir skandala imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de TOKİ'nin Seferihisar'da hayata geçirmeyi planladığı toplu konut projesine taş koymak için CHP'li Seferihisar Belediyesi ile adeta seferber oldu. TOKİ geçtiğimiz aylarda Seferihisar'da inşa ettiği 1000 konuta ilave olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından startı verilen sosyal konut projesi kapsamında Camikebir mahallesinde 523 konut daha inşa etme kararı aldı. TOKİ, 'ÇED olumlu' raporu için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulundu. İzmir Valiliği de kurum ve kuruluşlardan proje ile ilgili görüş istedi.

YENİ TOPLU KONUT ALANINA GEREK YOK

İzmir Valiliği tarafından istenen görüşlere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Seferihisar Belediyesi dışında tüm kurum ve kuruluşlar olumlu görüş verdi. Projeye karşı çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, valiliğe gönderdiği görüş yazısında ilçede yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyaç olmadığını savundu. Seferihisar Belediyesi ise, hayata geçirilmek istenen toplu konut projesinin bulunduğu alanın imar planlarında golf alanı olarak ayrılan alanda kaldığını belirtip projeye karşı çıktı.

VALİLİK PROJENİN ÖNÜNÜ AÇTI

CHP'li iki belediyenin TOKİ'nin projesine taş koyma çabasına İzmir Valiliği geçit vermedi. TOKİ'nin ÇED başvurusunu değerlendiren İzmir Valiliği; 'ÇED gerekli değildir' kararı alarak 523 konutluk projenin önünü açtı.

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