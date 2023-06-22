Balçova arsa mağdurları: 50 yılın karşılığı 1 daire mi?

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ayrı ayrı attığı adımlarla tekrar İzmir gündeminde yer edinen Balçova Arsa Mağdurları 50 yıllık sorunun 1 daire verilmesi ile çözülemeyeceğini vurguladı. Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği (BAMSES) Başkanı Koral Özdemir "50 senedir burada bir oyun oynanıyor. Yönetenlerin hepsi suçlu. Bu yerler bize imarlı olarak satıldı. Rahmetli babam aldığında 15 yaşında idim şimdi olmuşum 66 yaşında. 50 sene inşaat yapılmasına izin vermediler sonrasında orası riskli alan dediler ama halbuki orası kayalık zemin" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da katıldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki 'rezerv alan' toplantısı ile ilgili de bilgi veren Özdemir şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 aylık süre verildi ama biz 1 Ekim'e kadar çözüleceğini sanmıyoruz ama geldiler mağdurlara hitap edebilecek doğru düzgün kaliteli 2 ev teklifi sunarlarsa biz memnuniyetle oturur inceleriz. Ona göre o toplulukla yürürüz. Bunu AK Parti yapmış İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmış bizim için önemli değil bizim önemli olan insanların 50 yıldır yaşadıkları zorlukları düzgün bir şekilde sona erdirmeli" diye konuştu.

AK PARTİLİ KAYA: ODA BAŞKANI MICIR DÖKÜP BETON ATTI!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı Planlaması ile ilgili olarak Şehir Plancıları Odası Yöneticisi Zafer Murluer ile Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Elvin Sönmez Güler'i hedef aldı. Kaya, Başkan Güler'in tarım arazisi olduğu belirtilen alanda Ege Bahçesi Pet Bahçe Market isimli bir işletmesinin olduğu ve alanda ticari faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Kaya, Güler'in alana mıcır döküp betonladığını da belirterek "Bunlar aynı ekibin adamları. Oradaki müteahhit gruplarını adamı. Soyer ve bunlar bir bütün. Tarım mı bırakmışsınız burada? Gidip doldurmuşsunuz tarım yerini. Nerede kaldı tarım? Yetmemiş, mıcırı tarım yerine dökmüşsün. Şimdi vatandaş olunca İnciraltı için olunca başka... Biz açıkladık zaten bölgede tarım yapılma imkanı yok. Tüm hemşehrilerimiz bunu bilsinler. İzmir düşmanlarının nasıl işler yaptığını tek tek sözüm yettiğince açıklayacağım. Bunlar İzmir düşmanı. Bunları İnciraltı'nı ucundan soksan dışarıyı bulamazlar. Ben vatandaşlarımı müteahhitin elinde yem etmem. Şehircilik neymiş, CHP'nin yaptığı Balçova'ya bakacak, bir de İnciraltı'na bakacaklar. O zaman herkes görecek" ifadelerini kullandı.