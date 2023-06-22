Vatandaş pis koku ve sinekten şikayetçi

EŞREFPAŞA semtindeki Atilla Mahallesi 475 Sokak'ta yaklaşık 1,5 ay önce kanalizasyon boruları patladı. Onarım işleminden sonra haftalarca sokağın asfaltlanmadığını belirten vatandaşlar, havaların ısınması ile birlikte kazılan alandan mahalleye pis koku yayıldığını, sinek ve sivrisineklerin de arttığını vurguladı. Atilla Mahallesi 475 sokak sakinleri, "Mahallemizin muhtarına günde 3 kere gitmemize rağmen bir sonuç alamıyoruz. Kendisi muhtarlık harici özel işi olan inşaat işleriyle de uğraştığından mahalle sakinlerinin sorunlarına ayıracak vakit bulamıyor. İzmir, Konak'ın tam göbeğinde böyle vurdumduymazlığı asla kabul etmiyoruz. İzmir, süslü caddelerden ibaret değil. Konak Belediyesi'nin bizim sokaklarımıza da uğramasını bekliyoruz. Sokağımızda çöp yığınları, sinekler ve de kanalizasyon kokularından kapımızın önüne çıkamıyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu

OTOPARKTA MAZGAL TUZAĞI

URLA Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Urla Meydan Projesi' kapsamında yeni meydana yapılan alışveriş merkezinin yanındaki katlı otoparktaki ihmal görenleri şaşkına çevirdi. Katlı otopark içerisindeki yağmur suyu giderlerinin pis su ile dolduğunu anlatan vatandaşlar, içerideki ışıklandırma sisteminin yetersiz olduğunu, yürürken birçok kişinin mazgal olmayan pis su giderlerine düştüğünü ifade etti. Urla'daki iki katlı otoparkta başına gelen olaydan dolayı mağdur olan bir vatandaş, "Aracımdan indiğim anda ayağım içerisinde pis su bulunan derin bir yarığın içerisine girdi. Bir baktım bu yarık otopark içerisindeki su gideri için yapılmış ancak üzerinde olması gereken mazgal demirleri yok. Aracımı park ettiğim alanın çevresini gezdim neredeyse tamamında mazgal yok ya da hepsi bir yere toplanmış öylece duruyor. Zaten içeride ışık yetersiz. Önlem alınması için ayağımızı kırıp yaralanmamız mı lazım? Böyle ihmal olmaz" diye konuştu.

YOL BOYUNCA ÇUKUR VAR

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki geçici servis yolunun köstebek yuvasından farksız olduğunu savunan vatandaşlar, yaklaşık 1 yıldır verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti. Yolun asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar, "Yol boyunca çukur var. Muhtarımıza söylememize rağmen 1 yıldır sorun devam ediyor. Vatandaş olarak hizmet istiyoruz" dedi. Bornova Eğridere Mahallesi'ndeki geçici servis yolunun 1 yıldan fazladır bozuk ve çukurlarla dolu olduğunu aktaran vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Yoldan her gelip geçtiklerinde kullandıkları araçların zarar gördüğünü ifade eden vatandaşlar, mahalle muhtarları ile görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını iddia etti. Yolun köstebek yuvasından farksız olduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, "1 yıldır servis yolu olarak kullanılan alanda ne asfalt ne de bir taş döşeme işlemi yapıldı. Muhtarımıza sorunu ilettik ancak bir sonuç alamadık. Vatandaş olarak hizmet istiyoruz. Sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.