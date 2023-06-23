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Haberler İzmir Aliağa Belediyesi’nden özel çocuklara özel proje

Aliağa Belediyesi’nden özel çocuklara özel proje

Aliağa Belediyesi’nden özel çocuklara özel proje

ALİAĞA Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirdiği Hippoterapi Merkezi'nde sona gelindi. Tesiste çalışacak personelin eğitimi ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin destek alınmasını içeren protokol imzalandı. Aliağa Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi (TJK) arasında imzalanan protokol gereği TJK, merkezdeki atların nitelikleri konusunda danışmanlık desteği sağlayacak, personele terapi eğitimi verecek. İmzalanan protokol törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara, İzmir Hipodromu Mali Müdür Yardımcısı Ömer Ulusoy ile Atla Terapi Merkezi Uzman Fizyoterapist, Eğitmen Ayşe Akkuş katıldı.

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