Soyer’in ödüllü provokatörü Atatürk yorumu ile tepki çekti

HAZIRLADIĞI stickerlar ile seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan ve provokasyon yapmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ödüllü çalışanı grafiker Mahir Akkoyun'ın yeni vukuatları ortaya çıktı. Provokasyon girişiminin ardından gözaltına alınan Akkoyun'a CHP yönetimi, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve HDP bileşenlerinden SKYP sahip çıkmıştı.

'TERÖRİST DE SİZSİNİZ'

SOYER'İN, İzmir Şehir Tiyatrosu'nun logosunu hazırladığı için ödül verdiği Akkoyun'un Atatürk'ü hedef alan ve HDP'ye açık destek verdiği mesajları sosyal medyada yeniden dolaşmaya ve tepki görmeye başladı. Soyer'in ödüllü provokatörünün "Mustafa Kemal'den bir devrimci çıkarsa ancak burjuva devrimcisi çıkar" ifadelerini kullandığı görüldü. Akkoyun'un daha önce HDP'yi savunurken "Terörist de sizsiniz, katil de sizsiniz" şeklinde paylaşım da yaptığı tespit edilmişti.