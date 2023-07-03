İzmir DSİ kampında acı anıları unutmaya çalışıyorlar

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yakınlarını yitiren, evleri yıkılan 318 depremzede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün İzmir'deki eğitim ve dinlenme tesislerinde kötü anıları geride bırakmaya gayret ediyor.

KURSLAR AÇILDI

DSİ personeline tatil imkanı sunulan ve İzmir'in gözde turistik beldelerinden Gümüldür Mahallesi'nde yer alan eğitim ve dinlenme tesisleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere açıldı. Geniş bir kampüste 81 ev, yemekhane, kafeterya ve spor alanlarının bulunduğu tesise, depremden yaklaşık bir hafta sonra AFAD organizasyonuyla afetten etkilenen 318 kişi yerleştirildi. Depremzedelere her türlü desteğin verilmesi için seferber olunan tesiste, çocuklar için prefabrik kreş, kadınlar için el işi kursları, uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri için bilgisayar destekli sınıflar açıldı.

Tesiste kalan depremzedelerden Gülendam Timur, "Deprem korkusunu atlatamadım. Psikolojik tedavi görüyorum. Allah razı olsun, yine buranın sayesinde. Bize el işi kursunu açtılar. Çok güzel zamanımız geçti. Zor bir süreç ama burası bir nebze de olsa bizi rahatlattı" dedi. Ali Kuş ise, "Burada bize çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun. Gereken ilgiyi gösteriyorlar. Burada çok güzel şeyler gördük. Etkinlikler yapıyorlar" diye konuştu.