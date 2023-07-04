Musluktan paslı su akıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan vatandaşlar, musluk sularının kahverengi renkte aktığını belirterek İZSU'ya tepki gösterdi. Bornova ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi sakinleri, son 1 yıldır evlerindeki muslukları her açtıklarında şebeke suyunun sarı ya da kahverengi bir renkte aktığını söyledi.

1 YILDIR AYNI SORUN

Musluklarını her açtıkların pas kokulu ve kahverengi su geldiğini, suyun renginin normale dönmesi için 10 dakika boyunca boşa su akıtmak zorunda kaldıklarını aktaran vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu İZSU'ya mahalle muhtarları aracılığıyla şikayette bulunduklarını ancak halen bir çözüm bulunmadığını belirtti.

Sorunun nedenini sorduklarında su borularına yapılan kaynaklardaki çözülmeden dolayı suyun sarı ya da kahverengi aktığını kendilerine ilettiklerini söyleyen vatandaşlar, "Neredeyse 1 yıldır bu sorun devam ediyor. Musluk suyunda hem pas kokusu var, hem de rengi kötü. Elimizi yüzümüzü yıkayamıyoruz, midemiz bulanıyor. İddiamızı kanıtlamak için damacanamıza bakın su doldurduk. Bu nasıl belediyecilik hizmetidir?" diye tepki gösterdi.

ŞEHİT JANDARMANIN ADI VERİLEN ALTGEÇİTTE UTANDIRAN GÖRÜNTÜ

Aydınlı Şehit Jandarma Er İsmail Tülü'nün isminin verildiği alt geçidin duvarlarına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekti. Efeler ilçesi, Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Er İsmail Tülü alt geçidinin duvarları, yeniden kirletildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, daha önce defalarca boyanarak, temizlenen duvarlara, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yeniden yazılar yazıldı. Şehidin isminin verildiği alt geçidin duvarlarının, çeşitli futbol takımı ve kişilerin isimleri ile hoş olmayan ifadeler yazılarak, kirletilmesi tepki çekti. Mahalle sakinleri, söz konusu yazıları yazan vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

ELEKTRİKLİ SCOOTER'LAR RASTGELE PARK EDİLMESİN

İZMİR'DE hizmet veren elektrikli scooter firmalarına seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, bu ulaşım araçlarının rastgele park edilmesi ile ilgili bir düzenleme yapılmasını istedi.

Özellikle araç geçiş yollarının ortasına ya da görme engellilerin yürüdüğü kaldırımların hemen yanı başına rastgele park edilen elektrikli scooterlar yüzünden hem sürücülerin hem de yayaların zaman zaman sıkıntılı anlar yaşadığını aktaran vatandaşlar, "Biz elektrikli scooterların kullanılmasına karşı değiliz ama son günlerde sayısı artan bu araçlar sürücüleri ve vatandaşları zor durumda bırakacak şekilde park ediliyor. Bu ulaşım araçlarını kiralayanların uyarılması için firmaların müşterileri için bir düzenleme, bir yaptırım için harekete geçmesi gerekiyor" dedi.