Tireli incir üreticisinin beklentisi yüksek

Yörenin en kaliteli incirlerinin üretildiği Tire'de, meyvenin olgunlaşması için kullanılan 'ilekleri' ağaçlara asan üreticiler rekolteden umutlu. Pazara getirdikleri ileklerin kilosunun ortalama 40 TL'den sattıklarını belirten Mehmet Yenilmez (48), incirde kalitede beklentinin bu yıl yüksek olduğunu ifade etti. Yenilmez, "Haziran ayında görülen lokal yağmurlardan dağlık alanlardaki incir ağaçları pek etkilenmedi. Ancak ova bölgelerinde az da olsa verim kaybı yaşanabilir. Buna rağmen incir üreticisi bu yıl rokolte ve kaliteden çok umutlu" diye konuştu.

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