Kaçış profesörü kayıt sistemini hesaba katmadı

İzmir'de 6 yıldır FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan ve yurt dışına kaçtığı sanılan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un önceki akşam tedavi için geldiği Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahale sırasında yakalanarak gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı. Prostat kanseri olduğu öğrenilen Hoşcoşkun'un idrar sıkışması şikayetiyle hastaneye bir yakını tarafından getirildiği belirtildi. Hoşcoşkun'un arandığını bile bile Acil Servis'e kendi kimliğiyle müracaat etmesi şaşkınlık yarattı.

POLİS 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Bu durum, Hoşcoşkun'un artık Acil Servis bilgi sistemiyle Emniyet Müdürlüğü'nün bilgi sistemlerinin entegre çalıştığını bilmediği veya bunu dikkate almadığı yorumunu beraberinde getirdi. Tedavisine devam edilen Hoşcoşkun'un başında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden iki polis memuru 24 saat nöbet tutuyor. Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği ve ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan en son bir banka şubesinden para çekerken 2017 yılında görüntülenen Hoşcoşkun'un bu kadar süre nerede saklandığının araştırılacağı ve kendisini hastaneye getiren kişinin de bilgisine başvurulacağı ifade edildi.

KENDİ ADIYLA KAYIT AÇILDI

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, 2017 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bir yakınının yardımıyla otomobille Ege Üniversitesi Hastanesi'nin Acil Servis kliniğine getirildi. Hoşcoşkun'un adıyla açılan kayıt, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün bilgi sistemine düştü. Böylece FETÖ'den aranan Prof. Dr. Hoşcoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından kolayca yakalanmış oldu.