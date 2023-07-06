Akşener’e Audi aldığı iddia edilen İzmirli iş adamı, İYİ Parti’de paranın başına geçti

İZMİR iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cem Özdemir'in İYİ Parti'deki yükselişi sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, önce teknoloji danışmanı yaptığı ardından da geçtiğimiz günlerdeki kurultayda Genel İdare Kurulu üyeliğine seçtirdiği Cem Özdemir'i şimdi de partisinin başkanlık divanında Mali İşler Başkanlığı'na getirdi.

KASADAN SORUMLU OLDU

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, makam aracı olarak kullandığı 10 milyon liranın üzerindeki Audi A8 Long marka otomobili de aldığı konuşulan İzmirli işadamı Cem Özdemir, seçim öncesi tamamen parti işlerine yoğunlaştı. Özdemir, Ankara'dan ev tutup bu kente yerleşti.

SOYER'İN GÖZDELERİNDEN

ÖZDEMİR'İN parti içi yükselişi de başladı. Teknoloji danışmanı olduğu Akşener tarafından önce GİK'e alınan ardından da partinin Mali İşler Başkanlığı'na getirilen Özdemir, partinin kasasından sorumlu olacak. Akşener'in Özdemir'e çok güvendiği için partinin kasasını ona emanet ettiği belirtiliyor.

ÇİĞLİ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasını geçtiğimiz yıllarda yüzlerce milyon liraya yabancılara satan ve İzmir'in şu an nakdi en fazla olan işadamlarından biri olarak gösterilen Özdemir'in Akşener'e makam aracı olarak kullandığı Audi A8 Long araç alarak hediye ettiği belirtiliyor. Özdemir'in kendisi de aynı marka makam aracı kullanıyor. Bu arada Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de gözdeleri arasında. Soyer, hiçbir sivil toplum kuruluşunda yönetici olmamasına rağmen Özdemir'i İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'na doğrudan almıştı.

ÖZLALE VE VURAL DA GİRDİ

ÖTE yandan Akşener'in oluşturduğu başkanlık divanında İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanı oldu. İzmir eski Milletvekili Oktay Vural da Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi.