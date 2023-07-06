Ceren’i öldüren iki sanığa müebbet hapis

İzmir'in Bornova ilçesinde, apart otelde, birlikte alkol ve uyuşturucu aldıkları Ceren Duman'ın (16) yaşamını yitirmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Sinan Özen (24) ve Tahir Yıldız (25), 4 farklı suçtan, ayrı ayrı müebbet ve 36,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 21 Ağustos 2021'de, Işıkkent Polis Merkezi'ne gelen Sinan Özen'in, engelli olan Ceren Duman'ı arkadaşı Tahir Yıldız'la birlikte moloz döküm sahasına gömdüklerini söylemesiyle ortaya çıktı.

BOĞAZINA PEÇETE TIKILMIŞ

İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız'ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada, Duman'ın cesedi bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Ancak Ceren

Duman'ın boğazında peçete olduğu belirlendi. İddianamede, Ceren Duman ve Sinan Özen'in, olaydan 2 hafta önce sosyal medyada tanıştıkları, Özen'in buluşmaya Tahir Yıldız'ı da çağırdığı ve şüphelilerin alkolle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra genç kızla ilişkiye girdikleri belirtildi. Ceren'in

sabaha karşı, fenalaşıp hayatını kaybettiği kaydedilirken, sanıkların ağzından köpük gelen Ceren'in boğazına 2 parça ıslak mendil soktuğu ve yardım ağırmadıkları yer aldı. Sanıkların cesedi gömdükten sonra genç kızın eşyalarını yakarak kazma küreği ise çalılığa attıkları belirtildi.