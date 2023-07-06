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Haberler İzmir Cinayet gibi kaza

Cinayet gibi kaza

İzmir Torbalı’da bir otomobil, hatalı U dönüşü yapan TIR’ın dorsesine ok gibi saplandı. Alev alan otomobilin 26 yaşındaki sürücüsü feci şekilde can verdi.

Cinayet gibi kaza

İzmir'in Torbalı ilçesinde sağ şeritte giderken aniden U dönüşü yapan TIR'ın dorsesine ok gibi saplanan otomobil alev aldı. Kaza, önceki gün saat 20.25 sıralarında Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Delil Süer'in (26) kullandığı otomobil, İzmir-Aydın karayolu Pamukyazı mevkisinde yasak olan yerden U dönüşü yapmaya çalışan E.T. idaresindeki TIR'ın dorsesine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Süer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN TIR ŞOFÖRÜ YAKALANDI

Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T.'yi, kaza yerine yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oto galericiliği yaptığı öğrenilen Süer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

GENÇ SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza anının, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde sağ şeritten sola dönüş için manevra yapan TIR'ın dorsesine Süer'in kullandığı otomobilin çarptığı yer alıyor. Süer'in cenazesi, dün öğle vakti Pamukyazı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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