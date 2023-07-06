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Haberler İzmir Motosikletini ölüme sürdü

Motosikletini ölüme sürdü

NADİR UYSAL
Motosikletini ölüme sürdü
İzmir'in Tire ilçesinde, traktörle çarpışan Mehmet Can Yılmaz adlı 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kahreden kaza Tire Belevi karayolu Çayırlı kötü yakınlarında meydana geldi. Dün sabah saatlerinde kendine ait motosikletiyle karayolunda seyir halinde bulunan Yılmaz henüz belirlenemeyen bir nedenle yolda seyir halinde bulunan bir traktörle çarpıştı. Genç adam çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üstünden karayoluna savruldu. Tire Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın mesai arkadaşları ise acı haberle sarsıldı.
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