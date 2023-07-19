Fokların yuvasına iskele kurdular!

Karaburun Mordoğan'da fok balıklarının yaşam alanı olan Ayıbalığı Koyu'na burada kurulan beach club tarafından kurulan demir ayaklı iskele tepkiye neden oldu. "Kaçak" olduğu belirtilen iskeleye bölgedeki yurttaşlar tepki gösterdi. Bu arada belediyenin iskele ile ilgili herhangi bir yıkım kararı almadığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne burasıyla ilgili herhangi bir başvuru da yapılmadığı ortaya çıktı.

DENİZE DE GİRİLİYOR

Konuyu Yeni Asır'dan öğrenen İl Müdürlüğü yetkilileri, "Belediyenin almış olduğu bir yıkım kararı yok. Konuyu incelemeye aldık ve gerekli işlemleri yapacağız" dedi. 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'un doğal güzellikleri arasında yer alan Mordoğan Ayıbalığı Koyu'ndaki 'For You Otuz Beş' isimli işletmenin kurmuş olduğu demir platform tepkilere neden oldu. Koya ve denize yerleştirilen demir kazıklar üzerine oturtulan platformla birlikte mekan genişletilmiş durumda. Üzerinde şezlongların olduğu platformdan aynı zamanda denize girilmekte de kullanılıyor.

HANDE YENERLİ AÇILIŞ

Nisan ayında açılan işletmenin sosyal medya hesaplarındaki ilk fotoğraflarında söz konusu iskele yer almazken Haziran ayında paylaşılan fotoğraflarda iskelenin yer aldığı görülüyor. İşletmenin açılışında Hande Yener'in de yer alması dikkat çekti. Nesli tehlike altında olan deniz ve kıyı canlıları ile kıyısal habitatlar üzerine çalışma yapan Sualtı Araştırmaları Derneği, Karaburun'daki Akdeniz foklarının yaşam alanlarına çakılan demir iskele ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dilekçe vererek kaldırılmasını istediğini söyledi.

KIYI KANUNU'NA AYKIRI

Dilekçede söz konusu yapılaşmanın 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası Basel Sözleşmesi'ne aykırı olduğu belirtildi. Bölgenin Akdeniz foklarının yaşam alanı olduğunun ifade edildiği dilekçede bu bölgelere müdahalenin yasak olduğu vurgulandı. Öte yandan Karaburun Kent Konseyi de yazılı bir açıklama yaparak bölgede yapılan iskeleye tepki gösterdi.

ÖNCE BELEDİYENİN YIKIM KARARI ALMASI GEREKİYOR'

BU açıklamaların ardından Yeni Asır'ın görüştüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, "Belediyenin burasıyla ilgili almış olduğu bir yıkım kararı yok. Bu kararı önce belediyenin alması gerekiyor. Bu konuda bize yapılmış bir başvuru da yok. Ancak konuyu sizin bildirmeniz üzerine incelemeye aldık. Gerekli işlemleri yapacağız" diye konuştu.

'DERHAL KULLANIMA KAPATILMALI'

KENT Konseyi'nin açıklamasında, "Mordoğan Ayı Balığı Koyunda doğa çevre katliamının önüne geçilmelidir. Mevcut iskele derhal kullanıma kapatılmalıdır. Mevcut iskele doğal ortama zarar vermekten kaçınılarak sökülmelidir" denildi.