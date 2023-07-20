CHP’li vekilden millete saygısızlık

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı ve seçmenleri için ağır ifadeler kullandı. Seçimlerde ağır yenilgi aldıklarını söyleyen Bakan, "Silkinmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız" dedi.

"DEPRESYONDAN ÇIKAMADIK"

Seçimden sonra büyük bir depresyona girdiklerini belirten Murat Bakan, "Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimize birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bizim açımızdan ağır bir seçim yenilgisi aldık. Hala onun depresyonundan çıkamadık" diye konuştu. CHP'li Murat Bakan'ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Bu ağır sözlerle iktidara oy veren seçmene de ağır hakaretlerde bulunan CHP'li Bakan'a her kesimden tepki yağdı. Bakan ise, gelen tepkilerin ardından sözlerinin çarpıtıldığını belirterek işin içinden sıyrılmaya çalıştı.

'HASTALIKLI KAFALAR ÇÖPLÜĞE...'

BAKAN'IN sözlerine AK Parti ve MHP'lilerden sert tepki geldi.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ŞEBNEM BURSALI:

CHP'nin her zamanki üstenci, kibirli, insanları ötekileştiren üslubunun son örneğinin İzmir milletvekilinden gelmesi son derece rahatsız edicidir. Ne AK Parti'ye oy veren 20 milyonu aşkın seçmen ne de Cumhur İttifakı'na oy veren 30 milyona yakın kişi gericidir, yobazdır. Kendilerine oy vermeyenleri yıllarca ötekileştiren, göbeğini kaşıyan adam diye değersizleştiren bu zihniyet asıl ahlak sorgulamasını kendisi için yapmalıdır.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI:

Türkiye'de tek parti döneminde açık oy, gizli tasnif yöntemiyle iktidar olmaya alışanlar bir daha iktidar yüzü göremeyince şimdi de millete saldırıyor. Bu sözler millete yapılmış çok büyük bir saygısızlık. CHP, milletin iradesini hazmedemedikçe son seçimlerde de bir kez daha görüldüğü gibi kaybetmeye mahkumdur.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ATİLLA KAYA: Cehaletin sarıp sarmaladığı zihniyetiyle edepsizce konuşup, siyasi meteliksizliğini ortaya koyuyor.

50 gün önce tecelli eden milli iradeye saldırıp, hakaret ve iftirada bulunuyor.

Demokrasiyi sindiremeyen bu hastalıklı kafalar, siyaset tarihinin çöplüğünde kaybolmaya mahkumdur!

MHP İZMİR İL BAŞKANI VEYSEL ŞAHİN: Evet, Murat Bakan'ın kendisinin de söylediği gibi depresyona girdiği anlaşılıyor.

Görüldüğü gibi ne konuştuğunun ne söylediğinin farkında değil.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR HIZAL: 'Kendisinin İzmir'deki ilişkilerinin sarsılmaması ve suya düşmemesi için tedirginliği devam ediyor. Seçmene ve millete hakaretinin tek nedeni bu.

VATANDAŞ İSYANDA: BU KİBRİNİZ BOĞACAK SİZİ!

- SEYYAH: Her şey güzel olacaktı sevgiyle... Ne oldu o sevgi muhabbet, helalleşme çiçek, böcek, pıtırcıklara...

- ZEYNEP Ak: Murat Bakan'a o sözleri aynen iade ediyorum. Kişi kendinden bilirmiş herkesi. Bu kibriniz boğacak sizi

- ORHAN Aktaş: Bu kafayla 20 sene daha neden kazanamıyoruz diye düşünüp durursunuz. Başından sonuna CHP'den ne olur ki!

- MOHİKAN: Halka hakaret edene halk dersini verir evelallah....

- YİĞİDO: Siz tepeden bakan heykel kafalarsınız. Köylünün 3 ineğinden ikisini vergi olarak alan CHP'nin bugün söz söyleme hakkı yoktur.