  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Soyer 3.4 milyona sattı şimdi değeri 1.1 milyar lira / KULAĞIMA GELENLER

Soyer 3.4 milyona sattı şimdi değeri 1.1 milyar lira / KULAĞIMA GELENLER

Soyer 3.4 milyona sattı şimdi değeri 1.1 milyar lira / KULAĞIMA GELENLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediyesi'ni yönetirken haraç mezat sattığı arsalar bugün bir servet ediyor. Soyer'in 2012'de Pars Petrol'e belediyenin akaryakıt borcuna karşılık mahsuplaşarak 3.4 milyon liraya sattığı Akkum'daki deniz manzaralı arsanın şimdiki değeri dudak uçuklattı.

Arsaya Büyükşehir tarafından 'konut'un yanı sıra 'ticaret' imarının da verildiği kaydediliyor. Arsa sahiplerinin ise kat karşılığı anlaştıkları müteahhidi devreden çıkarıp burayı 43 milyon dolara yani 1 milyar 130 milyon liraya satışa çıkartıp müşteri aradığı konuşuluyor.

KULAĞIMA GELENLER / ERHAN GÜLENÇ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA