Soyer 3.4 milyona sattı şimdi değeri 1.1 milyar lira / KULAĞIMA GELENLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediyesi'ni yönetirken haraç mezat sattığı arsalar bugün bir servet ediyor. Soyer'in 2012'de Pars Petrol'e belediyenin akaryakıt borcuna karşılık mahsuplaşarak 3.4 milyon liraya sattığı Akkum'daki deniz manzaralı arsanın şimdiki değeri dudak uçuklattı.

Arsaya Büyükşehir tarafından 'konut'un yanı sıra 'ticaret' imarının da verildiği kaydediliyor. Arsa sahiplerinin ise kat karşılığı anlaştıkları müteahhidi devreden çıkarıp burayı 43 milyon dolara yani 1 milyar 130 milyon liraya satışa çıkartıp müşteri aradığı konuşuluyor.

KULAĞIMA GELENLER / ERHAN GÜLENÇ