CHP’li eski başkan ofis basıp partili dövdü

CHP'de mahalle delege seçimleri sürerken Balçova'da çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Balçova Belediyesi'nde 3 dönem başkanlık yapan ve en son aldığı hapis cezası nedeniyle aday olamayınca yerini CHP tarafından aday gösterilen eşi Fatma Çalkaya'ya bırakan Mehmet Ali Çalkaya'nın 4 kişiyle birlikte ofisine gittiği bir partliyi darp ettiği öne sürüldü. Partili Ayhan Kindik, hastaneye giderek rapor aldı ve Çalkaya'dan şikayetçi oldu. Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası İzmir İl eski Başkanı da olan ve şu an Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunduğunu belirten Ayhan Kindik Çalkaya'nın 2 yumruk atarak sol kulağını yaraladığını söyledi. Kindik, sosyal medyadan darp raporunu yayınlayarak olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kindik, Çalkaya'nın kendisini aradığını ve "Sen benim Serkan'ın babasına tefeci dediğimi söylemişsin" dediğini iddia etti.

'KÜFÜRLER ETTİ'

Kindik, "Bana telefonda 'Senin ağzını mermi doldururum, neredesin sen' dedi. Ben de işyerimde olduğumu söyledim. Bir süre sonra yanında Balçova Belediyesi Meclis Üyesi Yücel Damar, Satılmış, Dinç, Serkan Kılıç ve tanımadığım bir şahısla birlikte işyerime geldi. 'Sen genel merkeze meze oluyorsun oğlum' diyerek bana küfürler etti. Ardından 'yan depoya geçelim' dedi. Burada sol kulağıma yumruk attı. Daha sonra Yücel Damar ve diğerleri içeriye girdi. Tehditlerine devam eden Çalkaya'yı işyerimden çıkarmaya çalıştılar. Çalkaya'dan şikayetçiyim" dedi. Yeni Asır'a konuşan Kindik, 2.5-3 sene önce parti içinde tartışma yaşadıklarını ve anlaşmazlığın o dönemden bu yana sürdüğünü belirtti. Yeni Asır'ın görüştüğü Çalkaya ise, "Ben kendisini telefonla aradım. Baba şu an yatalak, ben o partilinin babasını tanımam zaten. Sonra bana 'gel konuşalım' dedi. Kindik'in işyerine gittim. Abuk subuk konuşmaya başladı. Bu sırada itiş kakış oldu. Kendisine yumrukla karışık itelemede bulundum" diye konuştu.

'İNTİKAM ALACAĞINI SÖYLEMİŞ'

TARTIŞMA sırasında Genel Merkez'le ilgili hiçbir şey söylemediği ifade eden Çalkaya, "Şu dönemde genel merkezle ilgili cümle bile kurmam, tartışmam. Zaten Kindik, bir akşam önce de gece 01.00'de belediyenin basın danışmanını aramış. 'Başkan beni yazmadı intikam alacağım' demiş. Yolsuzluk var demiş. Yalan söylemek en kötü şey. Yanlış bir iş varsa da herkes bedelini öder. Anlayacağınız bu kendince siyaset yapmaya çalışan biri" dedi.

Balçova Belediyesi'nde 3 dönem başkanlık yapan Mehmet Ali Çalkaya, en son aldığı hapis cezası nedeniyle aday olamayınca yerini CHP tarafından aday gösterilen eşi Fatma Çalkaya'ya bırakmıştı.