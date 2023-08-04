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Haberler İzmir İzmir’de toplu ulaşımda yüzde 48 zamlı tarife başladı!

İzmir’de toplu ulaşımda yüzde 48 zamlı tarife başladı!

Tunç Soyer'in İzmir'de toplu taşıma için istediği yüzde 70'lik zam talebinin ardından toplanan UKOME'nin kararı belli oldu. İzmir'de UKOME tarafından alınan kararla toplu ulaşım ücret tarifesine yüzde 48'lik zam yapıldı. Yeni tarife bugünden itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 13 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 TL, öğrenci kartları ile biniş ücreti ise 5 TL oldu. İzmirliler ise gelen fahiş zamların ceplerini sarsacağından yakınıyor.

YAŞAR KAYA
İzmir’de toplu ulaşımda yüzde 48 zamlı tarife başladı!

Geçtiğimiz haftalarda içme suyuna yüzde 43.5 oranında zam yaparak yeni bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de toplu ulaşıma zam yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarındaki fiyat tarifesini güncelleme kararı aldı. Bu kararla İZTAŞIT, ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'ın toplu ulaşım ücret tarifesi zamlandı.

Yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 8,78 TL'den 13 TL'ye yükseldi. Öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 TL, öğrenci kartları ile biniş ücreti ise 5 TL oldu. Yeni düzenlemeyle, tam ve indirimli binişler 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada yüzde 50, ikinci aktarmada yüzde 75 indirimli olacak ve üçüncü aktarma ve sonraki aktarmalardan ücret alınmayacak.

Ayrıca, "Halk Taşıt" uygulaması da güncellendi. Günün belirli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan bu uygulamada da yeni tarifeler belirlendi. Tam biniş ücreti 6,5 TL, öğretmen ve 60 yaş ücreti 5,76 TL, öğrenci ücreti ise 2,50 TL olarak belirlendi. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için 3,26 TL, ikinci aktarma için 1,64 TL, indirimli binişlerinde ise ilk aktarma için 2,88 TL, ikinci aktarma için 1,44 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmayacak.

İzmir'de ulaşım fiyatları ne kadar?:

Tam biniş ücreti: 13 lira

Öğrenci: 5 lira

Öğretmen, gazi: 11,5 lira

Öğrenci aktarma: Ücretsiz

Birinci aktarma: 6,5 lira

İkinci aktarma: 3,25 lira

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