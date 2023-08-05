Torbalı’da pazarcılar tezgah kapattı

TORBALI Belediyesi tarafından İzmir Torbalı'da ilçe merkezinde kurulan asırlık Tepeköy Pazarı'nın kaldırılarak başka bir mahalleye taşınması kararına tepki gösteren pazarcı esnafı grev kararı aldı. Tepeköy Pazarı'nda pazarcı esnafı önceki gün tezgah kapatarak satış yapmayıp belediye binasında basın açıklaması düzenledi. Torbalı Belediyesi'nin kararına tepki göstererek "Başkan istifa" sloganları atıldı.

İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİLER

İZMİR Pazarcılar Odası Başkanı Faysal Acar, "Bugün yarım asırdır kurulan adına türküler yazılan Tepeköy Pazarı'nı açmıyoruz. Bizler esnaflar olarak birileri birilerine ihale verip cebini dolduracak diye bu kadar esnafı, vatandaşı mağdur edemeyiz. Torbalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne itiraz dilekçelerimizi verdik" dedi.