Avukatın adını kullanarak başkalarını dolandırdılar

İZMİR'DE, Avukat Selman Eke, adını ve fotoğrafını kullanıp vatandaşları uzlaştırma bahanesiyle dolandıran şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Av. Selman Eke, son zamanlarda çok sayıda kişinin kendisini arayıp, uzlaşmak istediklerini söylemesi üzerine şüphelenip durumu araştırdı.

Bir suç örgütünün kendi adını kullanıp vatandaşlara şantaj yaparak para aldığını tespit etti. Dolandırıcıların inandırıcı olmak için kendisinin fotoğrafını ve sözde avukatlık bürosunu kullandıklarını da belirleyen Eke, "Amblem ve ofis yapılmış. Uzlaşılmaması halinde, 'Rezil olacaksınız' deniyor. 'Olayı kapatalım' diyerek para alınıyor. Şüphelilerin paraları attırdıkları banka hesaplarının direkt failler üzerine değil de gençlerin üzerlerine yaptıkları biliniyor. Bu gençlerin büyük resimden haberleri dahi yoktur. Adımı aratınca böyle bir şey çıkması tam anlamıyla felaket. Telefon açmadan, korkup para vermiş olan kişi sayısını azımsamamak da lazım. Umarım savcılık gereğini yapar. Çünkü bugün benim başıma gelen yarın savcının da başına gelebilir" dedi.