“İmamoğlu İzmir adaylığı için Böke’yi istiyor”

CHP Genel Merkezi'ne yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Bir televizyon programına katılan Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'i kazanmaları halinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için İzmir'den üç dönem milletvekilliği yapan Selin Sayek Böke'yi düşündüğünü ve bunu çevresiyle paylaştığını iddia etti.

Böke İzmir'de CHP'den atamayla 2015- 2023 yılları arasında milletvekilliği adayı yapılmış ve seçilmişti. Böke 28 Mayıs seçimleri öncesi CHP'nin Genel Sekreterliği görevini de yürütmüştü.

CHP tabanının devrimci olduğunu vurgulayan Yarkadaş, "CHP üyeleri değişimden dönüşümden kaçmaz. Ama değişim diyenleri samimi bulmuyor. Çünkü arkadaşlar görevden alındı ve birden bire Kemal Kılıçdaroğlu ile olmadığını fark ettiler" dedi.