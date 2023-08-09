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Haberler İzmir Üniversiteli Deniz'i saç boyası mı öldürdü?

Üniversiteli Deniz'i saç boyası mı öldürdü?

FATİH ŞENDİL
Üniversiteli Deniz’i saç boyası mı öldürdü?

İZMİR Buca'da akıllara durgunluk veren bir ölüm yaşandı. Ege Üniversitesi'nde eğitimi devam eden Deniz Demirbayraklı (20) isimli genç kız, evinde aniden rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın ölümünün ardından arkadaşından alınan bilgiye göre Demirbayraklı, evde saçlarını boyarken aniden bağırmaya başlayıp fenalaştı.

Yapılan inceleme sonrası genç kızın alerjik rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşıldı. Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde acil serviste ölen genç kızın bedeninde ateşli silah veya kesici delici alet yarası gibi bulgulara rastlanılmadı. Savcının talimatıyla genç kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Muğla Dalaman'da otel işletmecisi anne Sevtap Demirbayraklı sinir krizi geçirirken, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

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