Narlıdere Yat Limanı’na bakanlık geçit vermedi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Narlıdere Belediyesi'nin Sahilevleri'nde yapmayı planladığı yat limanının ÇED sürecini mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle sonlandırdı. Narlıdere Belediyesi, Sahilevleri bölgesinde, boyu 8 metre ile 30 metre arasında değişen 293 özel motor yatın aynı anda demirleyebileceği marina projesi için geçtiğimiz aylarda bakanlığın kapısını çalmıştı. Proje tanıtım dosyasını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ise çevresel etki değerlendirme süreci başlattığını duyurmuştu.

ÇED SÜRECİNE TAKILDI

PROJE ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruya göre yat limanının ÇED sürecinin sonlandırıldığı ilan edildi. İptalin gerekçesi ilse Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 2. bendi (a) fıkrası olarak gösterildi. Söz konusu maddede 'Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı Bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir.' ifadeleri yer alıyor.

NELER YAPILACAKTI?

TANITIM dosyasında yer alan bilgilere göre Sahilevleri Mahallesi'nde yapılması planlanan 'Narlıdere Yat Limanı' için proje dahilinde 680 metre ana dalgakıran, 100 metre tali dalgakıran, 4 adet yüzer iskele ve rıhtım, 2 adet çakarlı deniz feneri ve geri saha alanında, kafe, restorant, satış üniteleri, sosyal tesisler, spor tesisleri, market, idari bina, personel yatakhanesi ve bankamatik alanları da inşa edilmesi planlanıyordu. Liman kapasitesi 293 teknelik (64 adet 8'lik tekne, 59 adet 10'luk tekne, 56 adet 12'lik tekne, 50 adet 15'lik tekne, 54 adet 20'lik tekne, 10 adet 30'luk tekne) olarak belirtilmişti. Yap işlet devre modeli ile yapılması planlanan liman için 2023 yılında ihaleye çıkılması bekleniyordu.