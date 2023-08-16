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Haberler İzmir Ankara- İzmir YHT hattında son durum nedir?

Ankara- İzmir YHT hattında son durum nedir?

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının inşaatında önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Pezük, projenin 508 kilometrelik uzunluğundaki hattının altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Ankara-İzmir arası yolculuğun süresini 3,5 saate indirerek kapasite artışı sağlayacak olan proje üzerinde durmaksızın çalışıldığını vurguladı.

DHA
Ankara- İzmir YHT hattında son durum nedir?

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının inşasında önemli ilerleme sağlandığını açıkladı.

TCDD Genel Müdürü Pezük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara- İzmir hızlı tren projesini vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ekiplerimizle birlikte saha ziyareti yaparak, dev projede yürütülen altyapı işlerini yerinde inceledik.

Proje uzunluğu 508 kilometre olan Ankara-İzmir hızlı tren hattının inşa sürecinde önemli ölçüde ilerleme sağladık. Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, koordinesinde Ankara-İzmir arası yolculuğu 3,5 saate indirecek ve 4 kat kapasite artışı sağlayacak projemizi tamamlamak için durmaksızın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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