Hülya’nın iki eli yakanızda olacak

İzmir'de daha geçtiğimiz yıl tramvay istasyonlarına tuvalet koymadığı için çalışanı olan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın ölümüne neden olan Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla Akbelen'deki eyleme seyyar tuvalet göndermesine tepki gösterdi.

Yeni Asır'ın konuyu duyurması üzerine açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Büyükşehir'i sert bir dille eleştirdi.

BURSALI: BÜYÜK ÇELİŞKİ

Büyükşehir'in eylemcilere seyyar tuvalet gönderdiği haberlerini hayret ve üzüntüyle okuduğunu ifade eden AK Partili Bursalı, "İki çocuk annesi kadın emekçimiz Hülya Onaylı, sırf belediye görevini yapıp çalıştıkları istasyonlara tuvalet koymadığı için karşıdaki kafeye gitmeye çalışırken bir aracın altında kalarak can verdi. Daha Hülya'nın acısı tazeyken belediyenin Akbelen'de artık ağaç kesimi yapılmayacağı halde bölgeyi terk etmeyen 'profesyonel eylemcilere' böyle bir hizmet vermesi çok büyük bir çelişkidir" dedi. "Siz madem İzmir'den kilometrelerce uzak bir yere böyle bir tuvalet göndermesini biliyorsunuz o zaman bu tuvaletleri neden tramvay istasyonlarına zamanında kurmadınız da Hülya'nın ölümüne neden oldunuz?" diyen Bursalı, "Hülya'nın iki eli hem bu dünyada hem öbür dünyada Soyer ve ekibinin yakasını bırakmayacak" diye konuştu.

MİLLET PRİM VERMEDİ

İzmir'de de en büyük problemlerden birinin tuvalet sorunu olduğunu ve görüştükleri İzmirlilerin dert yandığı konuların başında bunun geldiğini ifade eden Bursalı, "Maalesef birçok bölgede insanlar gidecek tuvalet bulamıyor. Büyükşehir Belediyesi, önce İzmir'deki bu sorunu çözeceğine Akbelen üzerinden yapılmak istenen provokasyonu körüklemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Akbelen'de çoğu Gezi gibi başka olaylara karışmış kişilerin sürdürdüğü eyleme İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü desteği vermesinin çok manidar olduğunu belirten Bursalı, "Türkiye'yi karıştırmak isteyenler bir kez daha kaybetti" dedi

ÇANKIRI: GERÇEK YÜZLERİ

AK Partili Çankırı da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Akbelen'deki sözde eyleme seyyar tuvalet göndermesinin Başkan Tunç Soyer ve temsil ettiği zihniyetin gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi. Çankırı, "İzmir'de tramvayda çalışan güvenlik görevlilerinin istasyonlarda tuvalet olmadığı için altlarına bez bağladıkları yönünde çok sayıda haber çıktı.

Ancak belediye bunları duymazdan geldi. Hülya'nın ölümünün ardından kamuoyu baskısı oluşunca istemeye istemeye o tuvaletleri derme çatma da olsa kurdular. İşte kendi emekçisine tuvaleti çok gören zihniyet Akbelen'deki eylemi körüklemek amacıyla hemen harekete geçti ve Hülyalardan esirgenen tuvalet oraya gönderildi. Yazıklar olsun" dedi.

ASIL HEDEF MİLLİ ENERJİ

Akbelen'de de kazananın Türkiye olduğunu ifade eden Çankırı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin sorunlarını çözeceğine buradaki sözde eylemi körüklemeye çalışması kabul edilemez" diye konuştu.

'PR SÖZ KONUSU OLUNCA SOYER MİLYONLARI SAVURUR'

BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bu klasik Tunç Soyer davranışıdır.

Belediye Başkanı olduğu şehirin menfaatine herhangi bir faaliyetin içine girmez. Ama reklam ve PR söz konusu olduğunda dağları taşları aşar, milyonları savurur. Biz bunu 4.5 yıl boyunca çok sıklıkla gördük.

Kendi kadın personelinin tuvalet ihtiyacını giderememesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bile özür dilemeyen Soyer, reklam, PR söz konusu olduğunda bu tuvaletleri başka yerlere taşıyabilir ve orada hizmet verebilir. İzmirli bunun hesabını, mutlaka önümüzdeki seçimlerde soracak" dedi.