Bornova kongresinde CHP düellosu!

CHP Bornova İlçe Kongresi'nde İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Belediye eski Başkanı Olgun Atila ve İzmir eski Milletvekili Atila Sertel arasında sert polemikler yaşandı. Taraflar delege seçim süreçlerine ilişkin karşılıklı sert eleştirilerde bulundu. Seçimde rakibini geride bırakarak yeniden seçilen İlçe Başkanı Ertürk Çapın da Belediye Başkanı İduğ'a yüklendi.

'GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM'

Sertel ve İduğ, Polat'ın ilçe kongre delege seçimlerinde söylediği, "Gidecek bir belediye başkan yardımcısı, özel kalemden alacak, o belediye başkan yardımcısı tilki gibi sağda, solda dolanacak. Anlatılanlar bunlar ama bunları da tespit edersem; hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Ben Mustafa İduğ'u belediye başkanı yaparken, Mustafa İduğ sadece castrol satan bir yağ bayisi değildi ki...

Daha önce partide delege seçimlerine gelmiş, oy kullanmış, meclis üyesi olmuş biriydi. Onu getirip parti koridorlarında dolaştıran insanlardan bir tanesi benim. O genel merkez koridorlarında ellerinden tuttuğum gibi, ellerinden tutup aşağı indirmeyi de bilirim" sözlerini kürsüden eleştirdi.

'BU ÇOK KÖTÜ BİR SÖYLEM'

Kongrede söz alan geçtiğimiz dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Arkadaşımız çıktı dedi ki 'elinden tuttum başkanlığa taşıdım gerektiğinde alaşağı etmeyi de biliriz' Bu çok kötü bir söylem, demokrasiler de böyle bir söylem olmaz. Kimse kerametini çok yüksek tutmasın yukarıda Allah var şahit aşağıda örgütüm şahit asla kimseye tepeden bakmadım. Asla kimseyi incitmedim ve incitmem. Söylem kadar eylem de kötü. Demek ki biz de 2-3 kişi bir araya gelip başkanı götürüp seçtiriyor. Tüzük değişmeli kardeşim ifadelerini kullandı.

Mahir Polat'ın yaptığı açıklamaya yanıt veren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Ben 60 yaşındayım hiç kimse benim elimden tutarak beni belediye başkanı yapamaz. Herkesin bir duruşu var, çocuk değiliz, ben genel başkanıma gittim ve dedim beni Mahir Polat mı belediye başkanı yaptı, siz mi? Cevabı genel başkanımdadır, ben tombaladan çıkmadım, okudum, çalıştım, 43 yıldır ticaret yapıyorum ve yanımda binlerce insan çalışıyor. Benim parti terbiyem bunu sosyal medya önünde tartışmayı yakıştırmaz. O nedenle kendisine cevap vermedim. Kırılacak dal kalmadı gücü olan varsa ağacı kökünden söksün" dedi.

"3 AY İŞE ELEMAN ALMADIM"

Bornova Belediyesi önceki başkanı Olgun Atila ise, "Burası bizim ailemiz, Bornova bizim evimiz. Bornova hepimizin, ayrım yapmamak lazım. Farklı düşünceye yer vermek mümkün değil. 5 yıl boyunca meclis üyeliği yaptım başkanımla birlikte. Seçimlerden 3 ay önce ve 3 ay sonra belediyeye işe eleman almadım. Devletin imkanını kendi imkanımız gibi kullanamayız" çıkışında bulundu. CHP Bornova ilçe kongresinde konuşan ilçe başkanı Ertürk Çapın da, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u eleştirerek, ideolojisinin farklı olduğunu söyledi. Çapın, "Farklı yollardaymışız ben bunu görememişim. Arkadaşlar. Burada fazla uzatmak istemiyorum ama benim madalyam burada ama sizin satacak madalyanız bile yok" dedi.

POLAT SAHNEDE YUHALANDI

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, sahneye çıkınca yuhalandı. Yuhalanmasına sinirlenen ve eleştirilere yanıt veren Polat, "Yerelde iktidar olacağız ayıp beni yuhalamanız ayıp, size yakışır mı bu? Çok bağıran güçlüyse ben daha çok bağırırım. Mahir Polat, öyle bir kültür ve gelenekten geliyor ki yaptığımı söylerim, söylediğimi yaparım. Ben neyse onu söyledim. Örgütün arkasından dolanmam, her zaman yanlarında olurum, iş çevirmem" diye konuştu.

ÇAPIN GÜVEN TAZELEDİ

Tartışmalı geçen CHP Bornova 30. Olağan İlçe Kongresi sonuçlandı. Kongrede mevcut Başkan Ertürk Çapın ile Bornova Gençlik Kolları eski Başkanı Volkan Koçanalı yarıştı. Seçim sonunda Çapın kazandı. Çapın 235 oy alırken, rakibi Volkan Koçanalı 180 oy aldı. Çapın 235 oy alarak güven tazelerken, rakibi Volkan Koçanalı 180 oy alabildi.