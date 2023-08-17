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İzmir'de apartman dairesinde yangın!

İzmir Aliağa'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA
İzmir’de apartman dairesinde yangın!

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi, 263 sokakta bir binada yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasar meydana gelen dairede yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma çalışma başlatıldı.

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