Menderes’in geleceğine Menderesliler karar verir!

ÇİĞLİ Belediyesi'nin Menderes'e çöp tesisi yapılması için internet üzerinden imza kampanyası başlatmasına Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'dan tepki geldi. Özkan, Menderes ile ilgili kararı başka ilçelerde yaşayanların değil Mendereslilerin verebileceğini söyledi. Özkan, "Menderes'e yapılmak istenen tesis ile ilgili farklı çevrelerden açıklamalar yapılıyor, imza kampanyaları başlatılıyor. Ancak ilçemize yapılacak tesis ile ilgili zaten Tarım Orman İl Müdürlüğü itirazda bulundu, İnceleme Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alındı. Bunun dışında da Menderesli hemşehrilerim bu tesisin ilçemize yapılmasına karşı. Bu anketten çıkacak sonuç bölge halkının iradesini ortaya koyacaktır. Kimse kusura bakmasın ama Menderes'in geleceğine Mendereslilerden başkası karar veremez" dedi.

BÜLENT SOYLU DA RESTİNİ ÇEKTİ

BELEDİYE başkanlığı yaptığı dönemde de Menderes'e çöp tesisi kurulmasına karşı çıkan Bülent Soylu, Çakaltepe-Gölova mevkisine yapılması planlanan tesisle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu: "Menderes'te 110 bin kişi yaşıyor. O tesisi CHP'li 15 Meclis üyesi ve birisi görevden alınmış, birisi vekaleten belediye başkanı olan toplam 17 kişi istiyor. Israr etmesinler; tesisi istemeyen 109 bin 983 kişiyle İzmir Meydanı'na yürürüz."