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Haberler İzmir Esnaflar arası tartışma ölümle sonuçlandı

Esnaflar arası tartışma ölümle sonuçlandı

İzmir Bornova’da 56 yaşındaki Sibel Kurt yan dükkanda çalışan komşularını vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan komşusu 85 yaşındaki Süleyman Akyıldız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Nurhayat Akyıldız ise yaşam savaşı veriyor.

FATİH ŞENDİL
Esnaflar arası tartışma ölümle sonuçlandı

İzmir'de Bornova Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda aralarında su satışı sebebiyle husumet bulunan iki esnaf tartışmaya başladı. Su satıcısı Sibel Kurt, tabancayla karı koca olan esnaf komşularına ateş etti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Süleyman Akyıldız (83) ise göğsünden ve bacağından yaralanırken eşi Nurhayat Akyıldız (66) da bacağından vuruldu. Bornova'daki olayda, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Süleyman Akyıldız bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin tedavisi ise hala devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Sibel Kurt ekipler tarafından gözaltına alındı.

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