Esnaflar arası tartışma ölümle sonuçlandı

İzmir'de Bornova Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda aralarında su satışı sebebiyle husumet bulunan iki esnaf tartışmaya başladı. Su satıcısı Sibel Kurt, tabancayla karı koca olan esnaf komşularına ateş etti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Süleyman Akyıldız (83) ise göğsünden ve bacağından yaralanırken eşi Nurhayat Akyıldız (66) da bacağından vuruldu. Bornova'daki olayda, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Süleyman Akyıldız bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin tedavisi ise hala devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Sibel Kurt ekipler tarafından gözaltına alındı.

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