AK Partili Kaya: Yamanlar’da hukuki ve teknik engel yok!

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İBB Başkanı Tunç Soyer'in çöp tesisleri açıklamasının safsata olduğunu kaydederek, Yamanlar'da katı atık tesisi için zeminin hazır olduğunu aktardı.

'SAFSATALAR HIZLANDI'

"SAFSATA, hileli bir akıl yürütme yöntemidir" diyen Kaya, "CHP'li Tunç Soyer'in, 'İzmir'in çöpü siyasete alet ediliyor. Merkezi hükümet, çöpün bertaraf edilebileceği bir tesis kurmamız için yer tahsis etmiyor' safsatasını gelin hep birlikte çürütelim" dedi.

Kaya şu açıklamayı yaptı: "Şöyle bir geçmişe dönelim. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ile yapılan görüşmelerle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki alan katı atık bertaraf tesisi için uygun görülmüştür."

Harmandalı'daki heyelan riskine ilişkin değerlendirme raporları sonrası, tartışmaların yeniden başladığını belirten Kaya, "Her ne hikmetse, alanda hemen imalata başlanıp tesis taşınabilecekken, rota Harmandalı'ya 80 kilometre uzaktaki Menderes'e çevrilmiştir. Menderes'e bu tesisi taşımak, doğayı katletmek, suyumuzu kirletmek, turizmi baltalamak demektir. Modern katı atık bertarafı yapma niyetiniz varsa, Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektarlık alanda tesisin imalatına hemen başlayın. Yerel seçime az bir süre kaldı. CHP'li Soyer de safsatalarına hız verdi. Ama İzmir bunu yutmaz" dedi.