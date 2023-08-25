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Haberler İzmir Bakırçay’a iki yeni fakülte geliyor

Bakırçay’a iki yeni fakülte geliyor

HABER MERKEZİ
Bakırçay’a iki yeni fakülte geliyor

MENEMEN Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile YÖK Başkanı Erol Özvar'a yaptığı ziyaretin ardından müjdeleri sıraladı. Pehlivan, "Bakırçay Üniversitesi'ne tıp ve ziraat fakülteleri ile 2 tane yüksekokul daha kazandırıyoruz" dedi.

'HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

PEHLİVAN, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleri, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'ın üstün gayretleri ve belediyemizin çalışmalarıyla Menemen'imizin gururu Bakırçay Üniversitemize tıp ve ziraat fakülteleri ile iki meslek yüksekokulu daha kazandırıyoruz" dedi.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, ilim ve irfan yolunda gençliğimizin önünü açmak için çalışan ve bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'a, Kıymetli Milletvekillerimiz, YÖK Başkanımız, AK Parti İzmir İl Başkanımız ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü'müze çok teşekkür ediyorum. Tıp, Ziraat ve iki meslek yüksekokulu Menemen'imize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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