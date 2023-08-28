Soyguncu kendini vurdu

İzmir'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda zincir markete giren kar maskeli ve kapüşonlu 2 kişiden biri, yanındaki tüfeği market çalışanına doğrultup, kasadaki 11 bin lirayı aldı.

TAKSİYLE KAÇIYORLARDI

Şüpheliler marketten çıktıktan kısa süre sonra bir el tüfek sesi duyuldu. Kendini vurduğu tespit edilen şüpheli de yakalandı Bornova ilçesinde soygun yapmak için markete giren şüphelilerden biri kendini vurunca yakayı ele verdi. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine ekipler gönderildi. Şüphelilerin bir taksiye bindikleri tespit edildi. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekiplerince taksi durduruldu ve çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerden birinin, kaçmaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandığı belirlendi. Yakalanan şüphelilerden Y.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaralı olan diğer şüphelinin ise tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.