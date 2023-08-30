İzmir’de 49 kayıp çocuk bulundu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21-27 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde yaptığı çalışmalarda 380 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 10 aranan şahıs yakalandı. 5 kişiye uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılırken, polis ekipleri tarafından park, bahçe ve umuma açık yerler denetlendi, suça sürüklenen 4 çocuğa işlem uygulandı.

49 KAYIP ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 49 kayıp çocuk bulunarak ailelerine ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Ayrıca Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (COGEP) çerçevesinde 15 çocuğun suça kalıcı ve geçici şekil verme kursuna katılımları sağlandı.