İzmir’de akılalmaz kaza! Damperi açık unutup tünele girince...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tünelden geçen kamyonun açık kalan damperi 'Değişken Mesaj İşareti' (DMİ) levhasına çarpıp, devirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Karşıyaka Tünelleri'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova ilçesi yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, DMİ levhasına çarpıp devirdi. O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Levha parçaları yola savrulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine Karayolları ekipleri harekete geçti. Ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.