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Haberler İzmir AK Partili Kaya'dan Onat tüneli tepkisi

AK Partili Kaya'dan Onat tüneli tepkisi

HABER MERKEZİ
AK Partili Kaya’dan Onat tüneli tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, hükümetin İzmir'e bir metre metro tüneli açmadığı iddialarına yanıt verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu yöndeki söylemlerini eleştiren Kaya, Narlıdere metrosu ve Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli üzerinden yüklendi.

Kaya, "Narlıdere metrosu 30 Ağustos'ta açılacaktı, açılmadı. Onat Tüneli, 2022'de hizmete girecekti, 2025'e ertelendi. Oysa İzmir, hükümetin ulaşım yatırımlarından en çok pay alan ildir. Konak Tüneli'ni, kim yaptı? Çevre yolunu kim yaptı?" diye çıkıştı. Kaya, "Tünel işi yaparken karşılıklı kazı yapılır. Bunlar o kadar beceriksizler ki, karşılıklı kazmış olsalardı bile tüneli kavuşturamazlardı" dedi.

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